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Туризм

На популярных курортах ввели режим повышенной готовности из-за нашествия акул

Существо, исследования, обитание, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2025 08:55 Фото: pexels
Власти штата Нью-Йорк ввели режим повышенной готовности из-за нашествия акул, а также из-за празднования Дня независимости США, сообщает Zakon.kz.

По информации New York Post, предполагается, что число отдыхающих на пляжах увеличится, что может спровоцировать нападения со стороны акул.

"Отдыхающие на пляжах увидят больше дронов и вертолетов в воздухе, а также команд по наблюдению за акулами, размещенных вдоль береговой линии", – говорится в публикации.

Уточняется, что штат поднял в воздух 28 беспилотников, чтобы отслеживать акул.

Кроме того, при обнаружении животных силовики будут закрывать участок океана, и пускать в воду только спустя час, как акула покинет территорию. Официальные лица призывают отдыхающих на пляжах держаться ближе к берегу, плавать группами и избегать мутных вод, а также мест, где плавают косяки рыб и есть ныряющие в воду птицы.

Ранее из-за наплыва туристов на Алаколь в области Абай усилили контроль на дорогах.

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Аксинья Титова
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