Режим повышенной опасности объявили в столице Индии
Как пишет Precc trust of India, прогуливающимся у военного мемориала "Ворота Индии" в центре Дели людям было предложено покинуть территорию, а движение там было отрегулировано.
"В Дели был объявлен высокий уровень тревоги, и все отпуска городских служащих были отменены, поскольку военные действия между Индией и Пакистаном усилились", – говорится в сообщении.
По данным агентства, офицер полиции заявил, что обязанность поддерживать дороги свободными – это повседневная практика.
Ранее первый заместитель министра иностранных дел Акан Рахметуллин в кулуарах Сената прокомментировал ситуацию с возможной эвакуацией казахстанцев на фоне эскалации отношений между Индией и Пакистаном
Отметим, что Индия готовится к ответному удару после ракетной атаки по Пакистану. Индия запустила ракеты по контролируемому Пакистаном Кашмиру и пакистанской территории в нескольких местах в среду утром. Общее число погибших возросло примерно до 31 человека. Пакистан заявил, что в ответ сбил несколько индийских самолетов, включая три истребителя топ-линии. Два самолета упали на деревни в индийском Кашмире. Один упал в северном штате Пенджаб.
Напряжение между Индией и Пакистаном резко возросло после террористической атаки, в ходе которой боевики убили 26 человек, в основном индийских индуистских туристов.