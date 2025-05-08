Режим повышенной опасности объявили в столице Индии

Режим повышенной опасности объявлен в Нью-Дели из-за усиления военных действий между Индией и Пакистаном, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Precc trust of India, прогуливающимся у военного мемориала "Ворота Индии" в центре Дели людям было предложено покинуть территорию, а движение там было отрегулировано.

"В Дели был объявлен высокий уровень тревоги, и все отпуска городских служащих были отменены, поскольку военные действия между Индией и Пакистаном усилились", – говорится в сообщении.

По данным агентства, офицер полиции заявил, что обязанность поддерживать дороги свободными – это повседневная практика.

Ранее первый заместитель министра иностранных дел Акан Рахметуллин в кулуарах Сената прокомментировал ситуацию с возможной эвакуацией казахстанцев на фоне эскалации отношений между Индией и Пакистаном

Отметим, что Индия готовится к ответному удару после ракетной атаки по Пакистану. Индия запустила ракеты по контролируемому Пакистаном Кашмиру и пакистанской территории в нескольких местах в среду утром. Общее число погибших возросло примерно до 31 человека. Пакистан заявил, что в ответ сбил несколько индийских самолетов, включая три истребителя топ-линии. Два самолета упали на деревни в индийском Кашмире. Один упал в северном штате Пенджаб.

Напряжение между Индией и Пакистаном резко возросло после террористической атаки, в ходе которой боевики убили 26 человек, в основном индийских индуистских туристов.

