Одно из популярных у туристов мест может столкнуться с нашествием акул

Калифорнии (США) может грозить нашествие акул из-за климатического феномена Эль-Ниньо. Это аномальное повышение температуры поверхностных вод в экваториальной части Тихого океана, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az, биолог Крис Лоу отметил, что некоторые виды акул, к примеру, акула-молот и белая акула, предпочитают размножаться в более прохладной воде и поэтому отправятся на север.

При этом южные виды, такие как тигровые акулы, мигрируют к южному побережью Калифорнии, где сконцентрировано большое количество купающихся. В марте ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупреждал, что грядущий Эль-Ниньо может стать самым сильным за десятилетие.

По словам синоптика, прогноз Национального управления океанических и атмосферных исследований США позволяет с высокой вероятностью говорить о том, что этот и следующий годы станут самыми теплыми на планете.

