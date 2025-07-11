Запретить курение на пляжах намерены в Норвегии

Норвежцы хотят запретить курение на пляжах и в парках, сообщает Zakon.kz.

По данным The Local, 62% жителей Норвегии поддерживают запрет на курение в общественных парках и на пляжах. Такие данные приводит опрос, проведенный по заказу ассоциации по борьбе с астмой и аллергией (NAAF). Против высказались лишь 27% опрошенных.

На фоне надвигающейся жары – до +30°C в некоторых регионах ожидается, что парки и пляжи будут особенно популярны. И вопрос о чистом воздухе стал как никогда актуален.

"Речь идет о праве дышать свободно в общих зонах, где мы гуляем с детьми, занимаемся спортом и отдыхаем", – прокомментировала представительница NAAF Марте Рендальсвик Эйен.

По ее убеждению, безопасная и здоровая среда должна стать нормой.

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