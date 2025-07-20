Полюбоваться цветением лотоса приглашают в Атыраускую область

С 26 июля по 26 августа в селе Тениз Курмангазинского района пройдет масштабный культурно-туристический фестиваль лотосов "LOTUS FEST-2025", сообщает Zakon.kz.

Мероприятие вошло в подборку событийного туризма Министерства туризма и спорта Казахстана. Несколько лет назад мало кто знал об этом цветке, растущем в устье реки Кигаш. Но благодаря распространяемой информации на цветение лотоса специально едут много туристов, несмотря на отдаленность.

В программе фестиваля запланированы прогулки на лодках. По мнению оранизаторов, это позволит в полной мере насладиться красотой цветка лотоса.

"Такое зрелище даст незабываемые впечатления для каждого посетителя", – обещают они.

Также в рамках праздника планируется установка юрт, концертные программы и театрализованные представления, мастер-классы по народным ремеслам, выставки и национальные игры – все на основе традиционной культуры и обычаев казахского народа.

Тем временем в Караганде просят закрыть асфальтобетонный завод. По словам дачников, завод отравляет воздух и наносит вред урожаю.