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Туризм

Полюбоваться цветением лотоса приглашают в Атыраускую область

Фестиваль &quot;LOTUS FEST-2025&quot; в Атырауской области, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2025 08:45 Фото: pixabay
С 26 июля по 26 августа в селе Тениз Курмангазинского района пройдет масштабный культурно-туристический фестиваль лотосов "LOTUS FEST-2025", сообщает Zakon.kz.

Мероприятие вошло в подборку событийного туризма Министерства туризма и спорта Казахстана. Несколько лет назад мало кто знал об этом цветке, растущем в устье реки Кигаш. Но благодаря распространяемой информации на цветение лотоса специально едут много туристов, несмотря на отдаленность.

В программе фестиваля запланированы прогулки на лодках. По мнению оранизаторов, это позволит в полной мере насладиться красотой цветка лотоса.

"Такое зрелище даст незабываемые впечатления для каждого посетителя", – обещают они.

Также в рамках праздника планируется установка юрт, концертные программы и театрализованные представления, мастер-классы по народным ремеслам, выставки и национальные игры – все на основе традиционной культуры и обычаев казахского народа.

Тем временем в Караганде просят закрыть асфальтобетонный завод. По словам дачников, завод отравляет воздух и наносит вред урожаю.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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