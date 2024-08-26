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Цветущие лотосы показали жители Атырауской области

Атырауская область, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 07:17 Фото: Telegram/ATYRAU ONLINE
Жители региона активно делятся яркими фотографиями лотосов, сделанными в Курмангазинском районе, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что Курмангазинский район – единственное место в Казахстане, где ежегодно можно наблюдать обильное цветение лотосов. Распускаются они обычно с середины июля и сохраняются до первых чисел сентября.

Атырауская область, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 07:17

Фото: Telegram/ATYRAU ONLINE

Долина лотосов – охраняемая природная территория. Она охватывает до пяти тыс. га и занесена в Красную книгу.

Атырауская область, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 07:17

Фото: Telegram/ATYRAU ONLINE

Атырауская область, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 07:17

Фото: Telegram/ATYRAU ONLINE

Другая гордость Атырауской области – участница Олимпийских игр в Париже Абиба Абужакынова. Недавно спортсменка показала свой новый подарок.

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