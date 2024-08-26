Цветущие лотосы показали жители Атырауской области

Жители региона активно делятся яркими фотографиями лотосов, сделанными в Курмангазинском районе, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что Курмангазинский район – единственное место в Казахстане, где ежегодно можно наблюдать обильное цветение лотосов. Распускаются они обычно с середины июля и сохраняются до первых чисел сентября.

Фото: Telegram/ATYRAU ONLINE

Долина лотосов – охраняемая природная территория. Она охватывает до пяти тыс. га и занесена в Красную книгу.

Фото: Telegram/ATYRAU ONLINE

Фото: Telegram/ATYRAU ONLINE

Другая гордость Атырауской области – участница Олимпийских игр в Париже Абиба Абужакынова. Недавно спортсменка показала свой новый подарок.