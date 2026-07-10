Ангина летом: можно ли лечить горло мороженым или популярной газировкой

Летом многие расслабляются и забывают о простых мерах предосторожности. Холодные напитки, мороженое, кондиционеры, резкие перепады температуры между улицей и помещением могут снижать местную защиту слизистой.

Zakon.kz побеседовал с директором Алматинской многопрофильной клинической больницы Майрой Алимбетовой и узнал, как бороться с ангиной летом.

Ангина – это острое инфекционное воспаление небных миндалин. Чаще всего ее вызывают бактерии, особенно стрептококк, реже – вирусы. Многие считают ангину обычной простудой, но это серьезное заболевание, которое требует правильной диагностики и лечения, объяснила терапевт.

"Ангина может возникнуть в любом возрасте, но чаще встречается у детей, подростков и молодежи. Риск повышается при ослабленном иммунитете, переохлаждении, контакте с больным человеком, хронических заболеваниях носоглотки, а также после сильного переутомления или стресса. А в жару многие ищут способы охладиться ледяными напитками, мороженым, долго сидят под кондиционером, с пекла бегут в тень, что усугубляет ситуацию и подвергает организм заболеванию. Кроме того, люди нередко поздно обращаются к врачу, считая, что летом заболеть ангиной невозможно. Из-за этого лечение начинается позже, и заболевание может протекать тяжелее". Майра Алимбетова

Для ангины характерны резкая боль в горле, особенно при глотании, высокая температура, слабость, увеличение и болезненность лимфатических узлов на шее. Миндалины становятся красными, увеличиваются, на них могут появляться белые или желтоватые налеты. Если боль в горле сопровождается высокой температурой, лучше не заниматься самолечением, а обратиться за медицинской помощью.

"Лечение зависит от причины заболевания. Если ангина бактериальная, врач назначает антибиотики. При вирусной ангине антибиотики не помогают. Также применяются жаропонижающие препараты, полоскания, обильное теплое питье и щадящий режим. Самостоятельно начинать прием антибиотиков или прекращать их раньше срока нельзя". Майра Алимбетова

Майра Алимбетова отметила, что при неправильном лечении или его отсутствии ангина может дать серьезные осложнения. Это паратонзиллярный абсцесс, воспаление среднего уха, поражение суставов, сердца и почек. Особенно опасна стрептококковая ангина, поскольку именно она может стать причиной ревматизма или гломерулонефрита.

"Однако операция требуется далеко не всем. Удаление миндалин рассматривается при хроническом тонзиллите с частыми рецидивами, обычно если ангина возникает несколько раз в год и значительно ухудшает качество жизни, а также при развитии осложнений или крупных абсцессов. Сегодня тонзиллэктомию проводят современными щадящими методами под анестезией, и восстановление занимает относительно короткое время". Майра Алимбетова

Также терапевт прокомментировала популярные методы лечения, которые применяются в народе, – это лечение горла мороженым или газировкой.

"То, что ангину можно лечить колой или мороженым, – распространенный миф. Газировка не лечит горло. Наоборот, большое количество сахара и кислоты может дополнительно раздражать слизистую. Что касается мороженого, иногда после операций на миндалинах его действительно рекомендуют как способ уменьшить боль и отек за счет холода. Но использовать мороженое как метод лечения ангины нельзя. Оно не устраняет инфекцию и не заменяет медикаментозную терапию". Майра Алимбетова

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Чтобы уберечь себя от ангины, специалист рекомендует прежде всего соблюдать простые правила:

поддерживать иммунитет полноценным питанием и сном,

избегать резких перепадов температуры,

не злоупотреблять очень холодными напитками в жару,

своевременно лечить заболевания носа и полости рта,

чаще мыть руки,

не пользоваться общей посудой с заболевшим человеком.

И самое главное – при высокой температуре и сильной боли в горле не откладывать визит к врачу, чтобы избежать осложнений.