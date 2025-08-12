Платные пляжи Италии опустели из-за астрономических цен

Более 100 евро (63 280 тенге) в день – столько семья из четырех человек вынуждена платить за шезлонги и зонтики на пляжах в некоторых районах Италии. По этой причине число посетителей пляжей страны стремительно падает, сообщает Zakon.kz.

По данным Der Spiegel, более 7500 км береговой линии Италии принадлежат государству, но более половины своих пляжей оно сдает частным лицам. Те, в свою очередь, ставят настолько высокие цены за их посещение, что они едва ли доступны для людей со средним достатком.

При этом платные пляжные курорты не пользуются популярностью у иностранных туристов, так как они предпочитают бесплатные места отдыха. Теперь и местные жители больше не хотят их посещать.

По данным Национальной обсерватории пляжей, средняя стоимость аренды двух шезлонгов с зонтиком в 2024 году по стране была более 30 евро (18 984 тенге) в день.

В этом году цены заметно выросли до 100 евро. Президент туристической ассоциации Фабрицио Ликордари убежден: "Есть пляжные курорты на любой бюджет", а падение числа посетителей платных пляжей он объясняет инфляцией, которая обременяет многие семьи.

"Рост стоимости жизни значительно снизил покупательную способность. Даже при двух работающих людях семейного бюджета во многих случаях недостаточно", – пояснил чиновник.

Министр туризма Италии Даниэла Сантанче отказывается признавать наличие кризиса. Она называет подобные сообщения "паникерскими" и "вводящими в заблуждение".

