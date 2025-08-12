Платные пляжи Италии опустели из-за астрономических цен
По данным Der Spiegel, более 7500 км береговой линии Италии принадлежат государству, но более половины своих пляжей оно сдает частным лицам. Те, в свою очередь, ставят настолько высокие цены за их посещение, что они едва ли доступны для людей со средним достатком.
При этом платные пляжные курорты не пользуются популярностью у иностранных туристов, так как они предпочитают бесплатные места отдыха. Теперь и местные жители больше не хотят их посещать.
По данным Национальной обсерватории пляжей, средняя стоимость аренды двух шезлонгов с зонтиком в 2024 году по стране была более 30 евро (18 984 тенге) в день.
В этом году цены заметно выросли до 100 евро. Президент туристической ассоциации Фабрицио Ликордари убежден: "Есть пляжные курорты на любой бюджет", а падение числа посетителей платных пляжей он объясняет инфляцией, которая обременяет многие семьи.
"Рост стоимости жизни значительно снизил покупательную способность. Даже при двух работающих людях семейного бюджета во многих случаях недостаточно", – пояснил чиновник.
Министр туризма Италии Даниэла Сантанче отказывается признавать наличие кризиса. Она называет подобные сообщения "паникерскими" и "вводящими в заблуждение".
Ранее мы писали о том, что отель в Китае предлагает в аренду номера с местными собаками.