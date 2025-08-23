В ночь лунного затмения в России запустят специальный авиарейс

7 сентября "Роскосмос" запустит специальный авиарейс для наблюдения за лунным затмением, сообщает Zakon.kz.

Луна будет скрыта тенью Земли почти 1,5 часа. Специальный рейс для наблюдения за таким явлением "Роскосмос" анонсировал 22 августа в своем Telegram-канале.

"В этом году наблюдать лунное затмение можно не только с Земли, но и с борта самолета. Приятный бонус – возможность увидеть северное сияние", – говорится в сообщении.

Борт вылетит из Москвы и возьмет курс на полярный круг. Полет продлится четыре часа. Его будут комментировать:

астроном Владимир Сурдин;

"охотник за затмениями" Станислав Короткий;

действующий российский космонавт, имя которого не сообщается.

21 августа "Роскосмос" вывел на орбиту спутник с мышами и растениями на борту.