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Общество

Казахстанцам, которые хотят подключить газ, сообщили хорошую новость

Казахстанцам, которые хотят подключить газ, сообщили хорошую новость, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 11:33 Фото: АО "НИТ"
АО "Национальные информационные технологии" (АО "НИТ") обратилось к казахстанцам с хорошей новостью касательно подключения газа, сообщает Zakon.kz.

Из разосланного 19 декабря 2024 года релиза следует, что теперь казахстанцы могут подать заявку на подключение к газу через приложение eGov Mobile.

"Владельцы частных домов и объектов недвижимости могут получить технические условия на подключение к природному газу онлайн в приложении eGov Mobile. Услуга доступна потребителям АО "QazaqGaz Aimaq" и предоставляется физическим лицам бесплатно".Пресс-служба АО "НИТ"

Технические условия на подключение к газу – это документ, который подтверждает возможность подключения объекта к газораспределительной системе.

"Воспользоваться услугой может владелец имущества. Для этого пользователю необходимо заполнить все обязательные поля формы, которая отображается в приложении, и подтвердить сведения о зарегистрированных правах на имущество".Пресс-служба АО "НИТ"

Чтобы получить услугу, пользователю необходимо:

  • авторизоваться в приложении eGov Mobile и перейти в раздел "Услуги" – "Недвижимость и ЖКХ" – "Выдача технических условий на присоединение к газораспределительным сетям";
  • указать тип объекта и выбрать имущество для подключения;
  • прикрепить технический паспорт объекта;
  • указать вид технического условия, причину подключения к системам газоснабжения и расход газа;
  • выбрать и добавить вид газового оборудования, указать количество и нажать "Продолжить";
  • подписать заявку с помощью Face ID/Touch ID.
"В случае корректного заполнения заявления результатом услуги является выдача технических условий, которые предоставляются газораспределительной организацией – АО "QazaqGaz Aimaq", либо мотивированный отказ".Пресс-служба АО "НИТ"

Согласно действующему законодательству в сфере естественных монополий, отказ в выдаче технических условий допускается в случаях:

  • отсутствия свободных и доступных мощностей, емкостей, мест, пропускных способностей сетей АО "QazaqGaz Aimaq", необходимых для предоставления требуемого объема регулируемой услуги;
  • отсутствия сетей АО "QazaqGaz Aimaq" или иного имущества, необходимого для предоставления регулируемой услуги.
"Сроки оказания услуги зависят от сложности объекта: для технически несложных объектов – 5 рабочих дней, для сложных – 10 рабочих дней".Пресс-служба АО "НИТ"

10 декабря 2024 года стало известно, что на портале электронного правительства Казахстана eGov.kz появилась еще одна новая государственная услуга. О том, кому она предназначена, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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