Туризм

О потенциале курортов Алматы и Алматинской области высказался президент

президент во время Послания , фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 12:35 Фото: akorda.kz
Комплексное развитие инфраструктуры туризма будет постоянным приоритетом и ответственностью местных исполнительных органов. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев во время Послания народу Казахстана 8 сентября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что в туризме накопилось немало проблем.

"В частности, надо признать нехватку профессиональных кадров. Конкурентоспособность этой сферы все еще низкая. В июле я поручал в кратчайшие сроки привести все туристические объекты в надлежащее состояние. Эту работу держу на постоянном контроле. Параллельно с популярными местами отдыха важно усиливать потенциал других перспективных направлений", – озвучил глава государства.

Он отметил, что теперь комплексное развитие инфраструктуры туризма будет постоянным приоритетом и ответственностью местных исполнительных органов. А на центральном уровне необходимо сфокусироваться на привлечении международных туристов и законодательном обеспечении политики в сфере туризма.


"В этой связи отдельно отмечу горный и горнолыжный туризм в Алматы и Алматинской области. Сейчас самая актуальная задача в этом направлении – создание современной инфраструктуры. Если мы ее в полной мере решим, наши курорты станут известны во всем мире и превратятся в национальный бренд Казахстана", – заявил президент.

Все новости по Посланию-2025 можно прочитать здесь.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
