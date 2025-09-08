О потенциале курортов Алматы и Алматинской области высказался президент

Комплексное развитие инфраструктуры туризма будет постоянным приоритетом и ответственностью местных исполнительных органов. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев во время Послания народу Казахстана 8 сентября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что в туризме накопилось немало проблем.

"В частности, надо признать нехватку профессиональных кадров. Конкурентоспособность этой сферы все еще низкая. В июле я поручал в кратчайшие сроки привести все туристические объекты в надлежащее состояние. Эту работу держу на постоянном контроле. Параллельно с популярными местами отдыха важно усиливать потенциал других перспективных направлений", – озвучил глава государства.

Он отметил, что теперь комплексное развитие инфраструктуры туризма будет постоянным приоритетом и ответственностью местных исполнительных органов. А на центральном уровне необходимо сфокусироваться на привлечении международных туристов и законодательном обеспечении политики в сфере туризма.





"В этой связи отдельно отмечу горный и горнолыжный туризм в Алматы и Алматинской области. Сейчас самая актуальная задача в этом направлении – создание современной инфраструктуры. Если мы ее в полной мере решим, наши курорты станут известны во всем мире и превратятся в национальный бренд Казахстана", – заявил президент.

