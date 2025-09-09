#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
536.76
630.85
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
536.76
630.85
6.45
Туризм

Современные Кыз Жибек и Толеген отправились на лошадях из Китая в Астану

Из Китая в Астану на лошадях, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 03:04 Фото: pixabay
8 августа супружеская пара Куанбек Тусипханулы и Жайна Еркинкызы стартовала верхом из Тарбагатайского округа Китайской Народной Республики в столицу Казахстана, сообщает Zakon.kz.

9 сентября семейная пара добралась до Алматинской области. Там их перехватила съемочная группа телеканала "24.kz".

"Они вместе уже 12 лет. Дома занимаются коневодством и хозяйством. Идея странствовать верхом возникла четыре года назад. Тогда они прошли четыре тыс. км до Пекина за 74 дня. В путешествиях пара останавливается в ближайших населенных пунктах, когда лошади устают", – говорится в репортаже.

Пара пересекла границу через "Хоргос". Супруги преодолели почти 900 км до пропускного пункта. Дорога до села Жармухамбет в Алматинской области заняла больше недели. Ежедневно Куанбек и Жайна стараются проходить по 50 км.

Со слов женщины, они впервые направляются в Астану верхом и очень ждут встречи с горожанами. До пункта назначения им осталось 1250 км. Вернуться домой пара планирует уже на машине.

Тем временем байкер в Астане оказался в центре внимания камер наблюдения.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
"Шымбулак" и Oi-Qaragai хотят объединить в единую горнолыжную систему
Туризм
11:27, 09 сентября 2025
"Шымбулак" и Oi-Qaragai хотят объединить в единую горнолыжную систему
О потенциале курортов Алматы и Алматинской области высказался президент
Туризм
12:35, 08 сентября 2025
О потенциале курортов Алматы и Алматинской области высказался президент
В бывшем общественном туалете Оксфорда открыли мини-отель
Туризм
08:39, 06 сентября 2025
В бывшем общественном туалете Оксфорда открыли мини-отель
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: