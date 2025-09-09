Современные Кыз Жибек и Толеген отправились на лошадях из Китая в Астану

8 августа супружеская пара Куанбек Тусипханулы и Жайна Еркинкызы стартовала верхом из Тарбагатайского округа Китайской Народной Республики в столицу Казахстана, сообщает Zakon.kz.

9 сентября семейная пара добралась до Алматинской области. Там их перехватила съемочная группа телеканала "24.kz".

"Они вместе уже 12 лет. Дома занимаются коневодством и хозяйством. Идея странствовать верхом возникла четыре года назад. Тогда они прошли четыре тыс. км до Пекина за 74 дня. В путешествиях пара останавливается в ближайших населенных пунктах, когда лошади устают", – говорится в репортаже.

Пара пересекла границу через "Хоргос". Супруги преодолели почти 900 км до пропускного пункта. Дорога до села Жармухамбет в Алматинской области заняла больше недели. Ежедневно Куанбек и Жайна стараются проходить по 50 км.

Со слов женщины, они впервые направляются в Астану верхом и очень ждут встречи с горожанами. До пункта назначения им осталось 1250 км. Вернуться домой пара планирует уже на машине.

