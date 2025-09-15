Аргентина закрыла возможность "родильного туризма" из СНГ

Власти Аргентины существенно пересмотрели свою миграционную политику. Подать заявление на гражданство Аргентины сразу после рождения ребенка уже нельзя, сообщает Zakon.kz.

По данным Travel And Tour World, об этом заявил посол страны в России Энрике Игнасио Феррер Виейра.

"Аргентина, как и многие другие страны Латинской Америки, заключила соглашение с Россией об отмене виз, чтобы стимулировать культурный и туристический обмен. Однако это было сделано не для того, чтобы в Аргентину приезжали россиянки, которые прячут животы на границе", – пояснил дипломат.

Теперь, чтобы получить аргентинское гражданство путем натурализации, иностранный гражданин старше 18 лет должен доказать, что у него есть законное постоянное место жительства в Аргентине и что он проживал там в течение двух лет до подачи заявления на натурализацию.

"То есть он не может покинуть Аргентину в течение этих двух лет", – пояснил посол.

По его словам, власти республики ужесточили миграционную политику, поскольку прибывающие из других стран граждане "независимо от национальности" зачастую злоупотребляли системой государственного образования и общественного здравоохранения.

"Некоторые собирались рожать детей в аргентинских государственных больницах или получать образование в государственных школах, а затем уехать, чтобы не платить налоги, а это источник финансирования услуг", – объяснил глава дипмиссии.

При этом, по его словам, в Аргентине приветствуют миграцию, но только легальную.

