Туризм

В Тайване обратились к путешественникам с важным предупреждением

Тайвань, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2025 15:36 Фото: pxhere
На острове Тайвань (КНР) намерены ввести новые правила въезда, сообщает Zakon.kz.

В Национальном агентстве по делам иммиграции предупредили, что с 1 октября 2025 года все традиционные бумажные карты прибытия будут заменены онлайн-картой (TWAC). TWAC будет бесплатной и должна быть заполнена полностью онлайн.

"Иностранные путешественники могут заполнить форму онлайн на официальном сайте TWAC в течение трех дней до прибытия. После отправки система автоматически отправляет электронное письмо с подтверждением на зарегистрированный адрес электронной почты путешественника. Путешественникам не нужно предъявлять подтверждение во время проверки, когда сотрудник иммиграционной службы сканирует паспорт, система автоматически извлекает записанные данные TWAC", – сказано в сообщении.

Заполнить форму можно будет на китайском или английском языке, с инструкциями на семи языках: китайском, английском, японском, корейском, тайском, вьетнамском и индонезийском.

Заполнение формы TWAC будет обязательным перед прохождением иммиграционного контроля.

Ранее жителей Тайваня возмутил поступок туристки из Таиланда, которая смыла в унитаз 10 хомяков. Полиция задержала ее.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
