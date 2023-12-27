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Си Цзиньпин объявил о "неминуемом" воссоединении Тайваня с Китаем

Си Цзиньпин: Воссоединение Тайваня с Китаем неизбежно Фото: fmprc.gov.cn
Лидер КНР Си Цзиньпин в программной речи по случаю 130-летнего дня рождения Мао Цзедуна заявил, что воссоединение острова Тайвань с Китаем "неизбежно", сообщает Zakon.kz.

Как сообщает CNN, председатель КНР Си Цзиньпин объявил о "неизбежном" воссоединении Тайваня с материковым Китаем. Это заявление прозвучало за месяц до президентских выборов в Тайване.


"Реализация полного воссоединения с родиной – это неизбежный путь развития, это справедливо, и этого хочет народ. Родина должна быть и будет воссоединена", – сказал Си Цзиньпин.

Лидер КНР добавил, что Китай будет развивать мирные связи с Тайванем, но решительно настроен предотвратить любые усилия по "отделению Тайваня от Китая любым образом".

Вопрос о независимости Тайваня – один из ключевых для нынешнего председателя КНР, который ранее уже неоднократно выражал уверенность в скором воссоединении Тайваня с Китаем. Сейчас особое внимание к заявлению китайского лидера связано с предстоящими выборами президента Тайваня. У тайваньских политических партий разные позиции по поводу отношений с Китаем, и результаты голосования могут показать, насколько общество готово к диалогу с КНР.

Пока что фаворитом предвыборной гонки остается вице-президент Лай Цинь-Те, которого китайские власти откровенно ненавидят. Но некоторые другие кандидаты, представляющие партию Гоминьдан и Тайваньскую Народную партию, выступают за более тесные связи с Пекином.

В последние годы отношения между Китаем и Тайванем накалились, поскольку руководство КНР много раз проводило военные учения рядом с островом и демонстрировало явное недовольство сближением тайваньских властей с США. Вопрос о признании независимости Тайваня стал одним из самых конфликтных в китайско-американских отношениях.

В ноябре Си Цзиньпин прямо заявил, что США должны "прекратить вооружать Тайвань и поддержать мирное воссоединение Китая".

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