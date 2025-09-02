#АЭС в Казахстане
Общество

Семь новых стадионов появятся в Казахстане – на какой стадии проекты

Спорт, спортивный комплекс, стадион, спорткомплекс , фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2025 13:24 Фото: akorda.kz
Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов 2 сентября 2025 года в кулуарах правительства рассказал о ходе строительства новых стадионов в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что в Алматы запланировано строительство нового стадиона.

"Также в рамках семи городов сделаны ПСД на строительство семи стадионов. В Кызылорде осенью сдастся стадион, который соответствует третьей категории по стандартам УЕФА. По поручению главы государства начаты работы по строительству стадионов", – сказал Мырзабосынов.

По его словам, окончательная стоимость стадионов для государства будет известна после проектировочных работ.

"Сегодня главой государства задачи поставлены, чтобы на примере частных клубов за рубежом стадионы не финансировались за счет государственных средств", – добавил министр.

Сегодня, 2 сентября, Мырзабосынов назвал количество туристов, которые, как ожидается, приедут в Алматы на матч "Кайрата" и "Реала".

Азамат Сыздыкбаев
