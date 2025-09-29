#АЭС в Казахстане
Туризм

Дубай создаст 15-километровую зону беспилотного транспорта

Роботакси, Дубай, дороги, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2025 08:55 Фото: Supplied
У руководства крупнейшего города Объединенных Арабских Эмиратов грандиозные планы по внедрению беспилотного транспорта. Уже к концу 2025 года на городских улицах появятся первые роботакси, сообщает Zakon.kz.

В 2026-м в Дубае заработает новая инновация – 15-километровая зона беспилотного транспорта. Об этом объявило Управление по дорогам и транспорту (RTA) на Всемирном конгрессе по беспилотным перевозкам в Дубае.

Зона объединит три ключевых района: станцию метро Al Jaddaf, Dubai Festival City и Dubai Creek Harbour.

Здесь создадут интегрированный транспортный узел, в котором будут работать разные виды автономного транспорта: поезда метро, беспилотные автобусы, грузовые и коммунальные машины, роботы-доставщики, водные такси с автопилотом. Пассажиры смогут выбирать наиболее удобный вариант передвижения с учетом скорости, цены и комфорта.

В рамках проекта уже в первом квартале 2026 года в зоне начнут курсировать роботакси. Первые тестовые поездки беспилотных такси стартуют в эмирате до конца нынешнего года. Ожидается, что это внедрение позволит сократить число аварий и повысить общую эффективность дорожной сети города.

Ранее стало известно, что в Китае откроют самый высокий мост в мире.

Аксинья Титова
