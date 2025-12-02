Дубай поднял комфорт миллиардеров на новый уровень

В городе и эмирате на побережье Персидского залива в Объединенных Арабских Эмиратах позаботились о финансовых условиях состоятельных горожан, сообщает Zakon.kz.

Теперь там можно заказать мобильный банкомат прямо к месту проведения:

мероприятия;

временного мероприятия;

рынка;

частной площадки;

экстренной ситуации.

Он полностью безопасен и быстро устанавливается. Больше никаких спешек за наличкой и длинных очередей.

Этот мобильный банкомат по запросу:

увеличивает расходы;

добавляет изысканности любому мероприятию.

Также стало известно, что Центральный банк Туркменистана с 1 декабря 2025 года вводит в обращение модифицированные полимерные банкноты.