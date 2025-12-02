#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
513.45
596.99
6.59
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
513.45
596.99
6.59
Технологии

Дубай поднял комфорт миллиардеров на новый уровень

Мобильный банкомат в Дубае, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 08:40 Фото: pixabay
В городе и эмирате на побережье Персидского залива в Объединенных Арабских Эмиратах позаботились о финансовых условиях состоятельных горожан, сообщает Zakon.kz.

Теперь там можно заказать мобильный банкомат прямо к месту проведения:

  • мероприятия;
  • временного мероприятия;
  • рынка;
  • частной площадки;
  • экстренной ситуации.

Он полностью безопасен и быстро устанавливается. Больше никаких спешек за наличкой и длинных очередей.

Этот мобильный банкомат по запросу:

  • увеличивает расходы;
  • добавляет изысканности любому мероприятию.

Также стало известно, что Центральный банк Туркменистана с 1 декабря 2025 года вводит в обращение модифицированные полимерные банкноты.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Дубай создаст 15-километровую зону беспилотного транспорта
08:55, 29 сентября 2025
Дубай создаст 15-километровую зону беспилотного транспорта
"Оранжевый" уровень опасности объявлен в ОАЭ из-за ливней
19:46, 09 марта 2024
"Оранжевый" уровень опасности объявлен в ОАЭ из-за ливней
Наводнение в Дубае: вероятны ли аномальные дожди в Казахстане
13:42, 19 апреля 2024
Наводнение в Дубае: вероятны ли аномальные дожди в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: