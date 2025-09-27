В Китае откроют самый высокий мост в мире

Подвесной мост, который еще до официального открытия приобрел статус рекордно высокого, построен на скоростной трассе Лючжи-Аньлонг в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, сообщает Zakon.kz.

По данным South China Morning Post, мост проходит над Большим каньоном Хуацзян, возвышаясь над ущельем на 625 м.

Общая длина переправы составляет 2,9 км, а главный его пролет достигает рекордного 1,4 км. Несущие элементы выполнены из стали и включают 93 сегмента общим весом около 22 тыс. тонн, что эквивалентно двум Эйфелевым башням.

Фото: X/CGTNOfficial

Строительство переправы стартовало в начале 2022 года и анонсировалось не только в качестве важнейшей транспортной артерии региона, но и туристической достопримечательности.

Благодаря мосту время в пути для автомобилистов сократится всего до двух минут. До того как его возвели маршрут занимал два часа. Движение по мосту запустят в воскресенье, 28 сентября.

Ранее стало известно, что в Китае возвели самую высокую плотину в мире высотой в 80-этажное здание.