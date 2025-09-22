Буйвол ворвался в азербайджанскую кондитерскую

20 сентября в азербайджанском Гяндже буйвол устроил переполох в местной кондитерской, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az, инцидент произошел в торговом заведении по ул. Исмета Гаибова, и персоналу кондитерской пришлось спасаться бегством. Судя по видео, работницы магазина были наслышаны о похождениях животного и подошли к двери, чтобы убедиться, что животное поблизости. Только злополучная встреча не заставила себя долго ждать.

Особенно впечатлительных читателей просим воздержаться от просмотра ролика.

По предварительной информации, в результате такого хаоса пострадали несколько сотрудников магазина. Полиции пришлось застрелить животное.

