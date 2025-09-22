#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Мир

Буйвол ворвался в азербайджанскую кондитерскую

В Азербайджане буйвол ворвался в магазин, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2025 08:30 Фото: pixabay
20 сентября в азербайджанском Гяндже буйвол устроил переполох в местной кондитерской, сообщает Zakon.kz.

Как передает Oxu.Az, инцидент произошел в торговом заведении по ул. Исмета Гаибова, и персоналу кондитерской пришлось спасаться бегством. Судя по видео, работницы магазина были наслышаны о похождениях животного и подошли к двери, чтобы убедиться, что животное поблизости. Только злополучная встреча не заставила себя долго ждать.

Особенно впечатлительных читателей просим воздержаться от просмотра ролика.

По предварительной информации, в результате такого хаоса пострадали несколько сотрудников магазина. Полиции пришлось застрелить животное.

В одном из регионов Казахстана сайгаки затоптали друг друга при переходе через реку и погибли.

