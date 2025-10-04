48-летний турист из СНГ загадочно пропал в Таиланде: его тело обнаружили в морге

48-летний горный инженер из Кемерова (Россия) поехал отдыхать на Пхукет в одиночестве, так как супруга не смогла сопровождать его. Заселившись в отель, Сергей записал видео, в котором радостно делился впечатлениями, а после этого пропал, сообщает Zakon.kz.

По данным Life, супруга забила тревогу, когда муж перестал выходить на связь. Сергей всегда отличался пунктуальностью и никогда не исчезал надолго, с женой у него были прекрасные отношения.

Через неделю после последнего сообщения его нашли в морге. Криминалисты выяснили, что Сергей четыре дня назад утонул в Андаманском море. Как это произошло, никто не знает, свидетелей происшествия нет. Судя по погодным сводкам, шторма в тот день не было.

Родные говорят, что Сергей носил слуховой аппарат, на другие проблемы со здоровьем, кроме тугоухости, он не жаловался. Сейчас семья организует отправку тела в Россию. Похоронят инженера в родном Кемерово.

Чуть позже появилась информация о том, что поисками Сергея занималась также волонтер по имени Светлана, которая давно живет в этой азиатской стране. По ее словам, 30 сентября мужчину средних лет нашли без сознания на пляже. Полиция вызвала спасателей, те отвезли его в больницу, врачи провели сердечно-легочную реанимацию, но пострадавший не выжил.

Власти Таиланда официально уведомили семью погибшего, что с собой у него не было документов и личных вещей. Также сообщили, что видимых телесных повреждений у мужчины не было, таким образом, смерть не носит насильственный характер.

