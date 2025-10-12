#АЭС в Казахстане
Туризм

Из-за высокой аренды в Италии закрылось кафе, где Гоголь писал "Мертвые души"

В Риме закрыли самое старое кафе, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 03:12 Фото: Instagram/anticocaffegreco
В центре Рима закрылось кафе Antico Caffè Greco, в котором Николай Гоголь работал над "Мертвыми душами", сообщает Zakon.kz.

Это одно из старейших заведений Италии, основанное в 1760 году и считавшееся культурным символом города наряду с венецианским Florian. Об этом пишет Il Post.

Кафе на улице Via dei Condotti на протяжении веков было местом встреч художников, писателей и музыкантов. Среди его посетителей – Иоганн Вольфганг Гёте, Рихард Вагнер, Федерико Феллини и Софи Лорен. Здесь бывали Фёдор Тютчев и Иван Тургенев. Интерьеры украшали медальоны и миниатюры с изображениями знаменитых гостей, а само заведение имеет статус объекта культурного наследия под охраной Министерства культуры Италии.

Фото: Instagram/anticocaffegreco

Кафе Antico Caffè Greco действовало в здании, которое принадлежит римской больнице "Израэль". После окончания аренды в 2017 году владелец помещения потребовал его вернуть, объяснив это необходимостью "приведения арендной платы в соответствие с рыночной стоимостью" для финансирования медицинских проектов. Новое соглашение с прежним арендатором достичь не удалось, поскольку арендная плата должна была вырасти с 17 тыс. до более чем 150 тыс. евро в месяц.

Фото: Instagram/anticocaffegreco

После ряда апелляций Верховный суд Италии в июле подтвердил расторжение контракта. "Выселение" кафе несколько раз откладывалось из-за необходимости вывоза произведений искусств XVIII века и антикварных предметов. Утром 8 октября карабинеры прибыли туда, чтобы сменить замки и передать помещение "Израэль".

Пока неизвестно, что будет на месте легендарного кафе. Владельцы заявили, что после ремонта откроют новое заведение. Бывший управляющий, в свою очередь, пообещал продолжить борьбу, подчеркнув, что Antico Caffè Greco – "общественное достояние, которое необходимо сохранить".

Фото: Instagram/anticocaffegreco

Итальянская пресса сообщает, что некоторые модные бренды рассматривают возможность занять освободившееся пространство. По соседству расположены бутики Gucci, Bulgari, Cartier, Prada и Max Mara. Однако, согласно решению суда, объект "может сохранять только своё историко-культурное назначение".

На днях в Майами-Бич демонтировали пешеходный переход, посвященный истории ЛГБТК-комьюнити города.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Последние
Популярные
