Максим Галкин "оживил" Мёртвое море

49-летний российский пародист Максим Галкин поделился коротким видео с отдыха, в котором показал, как наслаждается плаванием в знаменитом Мёртвом море, сообщает Zakon.kz.

Ролик ведущий разместил на странице в Instagram со следующей краткой подписью: "Dead Sea".

Кадры знаменитости нашли большой отклик среди его аудитории.

Кто-то из пользователей Сети даже пошутил, что Галкин своим присутствием оживил Мёртвое море.

Мёртвое море – соленое озеро между Израилем, Иорданией и Западным берегом реки Иордан. Берега озера находятся более чем на 400 м ниже уровня моря, что делает это место самым низким участком суши на планете. Вода моря содержит огромное количество солей, поэтому в нем очень легко плавать. Богатая минералами черная грязь озера используется в лечебных и косметических процедурах.

Волшебно.

Вау! Какой релакс.

Только недавно там была! Жалко, что разминулись!

Мое самое любимое место в мире.

Я не завидую, я не завидую, я не завидую, – пишут другие подписчики.

Одновременно супруга Галкина Алла Пугачёва разместила видео с прогулки.

"Утренний променад. Кайф! Вокруг никого и музыка", – написала, описывая происходящее, исполнительница хита "Миллион алых роз".

