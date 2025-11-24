Максим Галкин "оживил" Мёртвое море
Ролик ведущий разместил на странице в Instagram со следующей краткой подписью: "Dead Sea".
Кадры знаменитости нашли большой отклик среди его аудитории.
Кто-то из пользователей Сети даже пошутил, что Галкин своим присутствием оживил Мёртвое море.
Мёртвое море – соленое озеро между Израилем, Иорданией и Западным берегом реки Иордан. Берега озера находятся более чем на 400 м ниже уровня моря, что делает это место самым низким участком суши на планете. Вода моря содержит огромное количество солей, поэтому в нем очень легко плавать. Богатая минералами черная грязь озера используется в лечебных и косметических процедурах.
- Волшебно.
- Вау! Какой релакс.
- Только недавно там была! Жалко, что разминулись!
- Мое самое любимое место в мире.
- Я не завидую, я не завидую, я не завидую, – пишут другие подписчики.
Одновременно супруга Галкина Алла Пугачёва разместила видео с прогулки.
"Утренний променад. Кайф! Вокруг никого и музыка", – написала, описывая происходящее, исполнительница хита "Миллион алых роз".
