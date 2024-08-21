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Законодательство РК

130 млн тенге на "мертвых душ": в создании схемы хищения бюджетных средств подозревают глав ТОО и чиновников

Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 15:19 Фото: Zakon.kz
В Туркестанской области более 130 млн тенге потратили на заработные платы "мертвых душ" в КГУ "Центр трудовой мобильности", сообщает Zakon.kz.

Об этом 21 августа 2024 года рассказали в Агентстве РК по финансовому мониторингу:

"Факты хищения бюджетных средств, выделенных на сферу занятости населения в КГУ "Центр трудовой мобильности" Туркестанской области, выявлены Агентством по финансовому мониторингу при координации областной прокуратуры. В отношении сотрудников указанного учреждения расследуются уголовные дела".

По данным агентства, общая сумма причиненного ущерба государству составила более 130 млн тенге.

"При расследовании дел установлено, что должностные лица КГУ "Центра трудовой мобильности" совместно с руководителями ряда ТОО, являющимися работодателями, создали преступную схему хищения бюджетных средств, направленных в качестве заработной платы лицам, фиктивно осуществляющим трудовую деятельность на данных предприятиях".Пресс-служба АФМ РК

Ранее в Агентстве РК по противодействию коррупции рассказали, что директор КГУ "Центр трудовой мобильности" Управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области Махамбет Кайранбаев лишился свободы за мошенничество в 200 тыс. тенге.

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