Туризм

Парк аттракционов по "Наруто" откроют во Франции

Парк Наруто во Франции, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2025 08:38 Фото: netflix
В парке “Спиру Прованс”, расположенном в городе Монтё на юге Франции, активными темпами идет строительство масштабной тематической зоны, посвященной культовому аниме “Наруто”, сообщает Zakon.kz.

"Наруто" пользуется огромной популярностью во Франции, передает Air Time News. С 2002 года в стране продано более 30 млн копий манги, а аниме-сериал и фильмы завоевали сердца нескольких миллионов зрителей. Новый тематический парк станет первым в Европе проектом такого масштаба, посвященным японской манге и аниме.

Фото: Facebook/ParcSpirou

Новая зона займет площадь 15 000 кв. м и воссоздаст атмосферу деревни Коноха – родного дома главного героя Наруто Удзумаки. Среди ключевых аттракционов будут:

  • роллеркостер, достигающий скорости 75 км/ч;
  • знаменитая Скала Хокаге с высеченными лицами лидеров деревни.

Фото: Facebook/ParcSpirou

Посетители также смогут насладиться аутентичными деталями, такими как ресторан Рамен Ичираку, любимое место Наруто.

Проект разрабатывался на протяжении четырех лет в тесном сотрудничестве с японскими компаниями Shueisha, Studio Pierrot и TV Tokyo.

"Это гарантирует высокую степень аутентичности и внимание к деталям", – говорится в публикации.

Фото: Facebook/ParcSpirou

Открытие парка запланировано на 2026 год, и он обещает стать настоящим подарком для поклонников сериала по всему миру.

Фото: Facebook/ParcSpirou

19 октября драгоценности Наполеона из парижского Лувра похитили неизвестные.

Алия Абди
Алия Абди
