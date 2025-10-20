Парк аттракционов по "Наруто" откроют во Франции
"Наруто" пользуется огромной популярностью во Франции, передает Air Time News. С 2002 года в стране продано более 30 млн копий манги, а аниме-сериал и фильмы завоевали сердца нескольких миллионов зрителей. Новый тематический парк станет первым в Европе проектом такого масштаба, посвященным японской манге и аниме.
Фото: Facebook/ParcSpirou
Новая зона займет площадь 15 000 кв. м и воссоздаст атмосферу деревни Коноха – родного дома главного героя Наруто Удзумаки. Среди ключевых аттракционов будут:
- роллеркостер, достигающий скорости 75 км/ч;
- знаменитая Скала Хокаге с высеченными лицами лидеров деревни.
Фото: Facebook/ParcSpirou
Посетители также смогут насладиться аутентичными деталями, такими как ресторан Рамен Ичираку, любимое место Наруто.
Проект разрабатывался на протяжении четырех лет в тесном сотрудничестве с японскими компаниями Shueisha, Studio Pierrot и TV Tokyo.
"Это гарантирует высокую степень аутентичности и внимание к деталям", – говорится в публикации.
Фото: Facebook/ParcSpirou
Открытие парка запланировано на 2026 год, и он обещает стать настоящим подарком для поклонников сериала по всему миру.
Фото: Facebook/ParcSpirou
