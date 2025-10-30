Туристов в Таиланде попросили одеваться и вести себя скромнее из-за траура

Туристов в Таиланде попросили одеваться скромнее и вести себя уважительно на время траура по скончавшейся королеве-матери Сирикит, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в объявлении на сайте управления Таиланда по туризму.

"В течение этого периода национального траура Таиланд остается открытым и полностью функционирующим. Все туристические достопримечательности, транспортные услуги, рестораны, магазины и мероприятия продолжают работать в обычном режиме. Однако общественные мероприятия, развлекательные события и деловая деятельность призываются проявлять благоразумие и корректировать свои форматы в соответствии с атмосферой национального траура", – сказано в сообщении.

Фото: tourismthailand

Для местных жителей тоже ввели ограничения. Премьер-министр призвал их в течение 90 дней по возможности носить одежду черного или неярких тонов. Развлекательным заведениям и предприятиям сферы услуг предлагается приостановить или сократить количество развлекательных мероприятий на 30 дней.

Большой дворец в Бангкоке закрыт с 26 октября по 8 ноября 2025 года в связи с проведением похоронных церемоний.

25 октября президент Казахстана направил телеграмму соболезнования королю Таиланда.