Туристов в Таиланде попросили одеваться и вести себя скромнее из-за траура
Фото: pixabay
Туристов в Таиланде попросили одеваться скромнее и вести себя уважительно на время траура по скончавшейся королеве-матери Сирикит, сообщает Zakon.kz.
Об этом говорится в объявлении на сайте управления Таиланда по туризму.
"В течение этого периода национального траура Таиланд остается открытым и полностью функционирующим. Все туристические достопримечательности, транспортные услуги, рестораны, магазины и мероприятия продолжают работать в обычном режиме. Однако общественные мероприятия, развлекательные события и деловая деятельность призываются проявлять благоразумие и корректировать свои форматы в соответствии с атмосферой национального траура", – сказано в сообщении.
Фото: tourismthailand
Для местных жителей тоже ввели ограничения. Премьер-министр призвал их в течение 90 дней по возможности носить одежду черного или неярких тонов. Развлекательным заведениям и предприятиям сферы услуг предлагается приостановить или сократить количество развлекательных мероприятий на 30 дней.
กษัตริย์จิกมี พระราชินีเจตซุน ทรงร่วมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ 'สมเด็จพระพันปีหลวง' #สมเด็จพระพันปีหลวงhttps://t.co/twTeATuOt5 pic.twitter.com/YQhg9iGLz0— Thaipost (@thaipost) October 30, 2025
Большой дворец в Бангкоке закрыт с 26 октября по 8 ноября 2025 года в связи с проведением похоронных церемоний.
25 октября президент Казахстана направил телеграмму соболезнования королю Таиланда.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript