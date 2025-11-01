Путешествие в Арктику показал основатель известной пиццерии

30 октября бизнесмен Федор Овчинников показал тизер фильма "147 дней в тундре", который он снял во время пятимесячного путешествия, сообщает Zakon.kz.

Весной 2024 года основатель сети "Додо-пицца" принял решение отправиться в Арктику.

"Это был не кризис. Не испытание, чтобы стать для чего-то сильнее. Не бегство от себя и реальности, а скорее попытка понять, что такое "я" и "реальность", – говорится в аннотации к фильму.

Само путешествие началось год спустя, в марте 2025 года. Бизнесмена приняла семья ненцев-оленеводов. Вместе с ними он преодолел 730 км от Обской губы до берегов Северного Ледовитого океана. Все время в тундре он фиксировал на видеокамеру и в заметках в телефоне.

Фото: Instagram/silauma

В трейлере показаны кадры деловых встреч, путешествие в поезде и быт оленеводов днем и ночью, во время переправ через водоемы и штормов.

Выход картины запланирован на 2026 год.

Тем временем рабочий одного из заводов в Ханты-Мансийске по ошибке бухгалтерии получил семь млн рублей и решил их не возвращать.