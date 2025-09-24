Где в мире подают рекордно дорогую чашку кофе

В Книгу рекордов Гиннесса попала самая дорогая чашка кофе в мире, сообщает Zakon.kz.

Как говорится на сайте справочника, стоимость данной позиции, продающейся в кофейне Roasters Specialty Coffee House в Дубае, на 13 сентября составила 2,5 тыс. дирхамов (более 369 тыс. тенге).

Отмечается, что данный напиток был приготовлен вручную методом "пуровер" (с помощью фильтра и воронки). При этом в процессе использовались одни из самых редких кофейных зерен в мире – Hacienda La Esmeralda из Панамы.

