Две возрастные дамы покорили соцсети безупречным вкусом и тягой к путешествиям

Подруги из Мельбурна Джинджер и Кармен стали настоящими звездами TikTok, сообщает Zakon.kz.

Судя по их соцсетям, женщины дружат уже много лет и впервые начали снимать видео во время путешествия в Париж.

"Мы не любили стоять в очередях, – поделилась Джинджер. – Поэтому постоянно сворачивали в переулки, терялись и открывали для себя новые уголки города. Без правил. Это было весело. Так мы начали снимать видео".

Сегодня у них более 300 тыс. подписчиков. Но для обеих женщин, за плечами которых дети, карьеры и годы расписаний, важнее другое. Это чувство свободы, которое вернуло им то путешествие.

"Возраст – это не конец, а возможность заново появиться, перезагрузиться и переродиться, – говорит Кармен. – Не надо гнаться за молодостью. Лучше гнаться за энергией".

Фото: Instagram/gingerandcarman

