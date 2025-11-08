#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
526.02
607.55
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
526.02
607.55
6.5
Туризм

Две возрастные дамы покорили соцсети безупречным вкусом и тягой к путешествиям

Пользователи TikTok, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2025 04:04 Фото: Instagram/gingerandcarman
Подруги из Мельбурна Джинджер и Кармен стали настоящими звездами TikTok, сообщает Zakon.kz.

Судя по их соцсетям, женщины дружат уже много лет и впервые начали снимать видео во время путешествия в Париж.

"Мы не любили стоять в очередях, – поделилась Джинджер. – Поэтому постоянно сворачивали в переулки, терялись и открывали для себя новые уголки города. Без правил. Это было весело. Так мы начали снимать видео".

Сегодня у них более 300 тыс. подписчиков. Но для обеих женщин, за плечами которых дети, карьеры и годы расписаний, важнее другое. Это чувство свободы, которое вернуло им то путешествие.

"Возраст – это не конец, а возможность заново появиться, перезагрузиться и переродиться, – говорит Кармен. – Не надо гнаться за молодостью. Лучше гнаться за энергией".

Фото: Instagram/gingerandcarman

3 ноября организаторы премии TikTok опубликовали список номинантов 2025 года в восьми категориях.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Две жены Брюса Уиллиса провели мероприятие в его честь
06:06, Сегодня
Две жены Брюса Уиллиса провели мероприятие в его честь
Прошедшая через "женское обрезание" сомалийка стала знаменитой в соцсетях
05:13, 16 июля 2025
Прошедшая через "женское обрезание" сомалийка стала знаменитой в соцсетях
Бес в ребро: грустящий под Земфиру Пашинян покорил соцсети
06:59, 13 октября 2025
Бес в ребро: грустящий под Земфиру Пашинян покорил соцсети
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: