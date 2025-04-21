Откуда приезжали иностранцы, потратившие в Казахстане миллиарды долларов

В 2024 году Казахстан посетили 15,3 млн иностранных гостей, путешествующих с различными туристскими целями, за исключением прибывших на работу или для постоянного проживания, сообщает Zakon.kz.

Из них 10,4 млн человек оставались в стране более одного дня, что позволяет отнести их к категории иностранных туристов. Средняя продолжительность пребывания составила четыре дня. Об этом 21 апреля 2025 года рассказали в Минтуризма и спорта.

В ведомстве также перечислили топ-5 стран, откуда в Казахстан приехало больше всего иностранных посетителей.

Итак, в пятерку ведущих государств вне СНГ по числу въездных посетителей в нашу страну вошли:

Первое место – Китай

В 2024 году в Казахстан приехали 655 тысяч граждан Китая.

"Существенный рост связан с введением безвизового режима и расширением авиасообщения", – объясняют в Минтуризма.

Второе место – Индия

В страну приехали 146 тысяч индийских граждан. В их случае интерес поддерживают прямые рейсы, упрощенный визовый режим и развитие туристских маршрутов.

Третье место – Турция

130 тысяч граждан Турции выбрали Казахстан для поездки. На это влияет регулярное авиасообщение и наличие культурно-деловых связей.

Четвертое место – Германия

В 2024 году в Казахстан прибыли 92 тысячи посетителей из этой страны.

"Основной интерес вызывают этнотуризм, природные ландшафты и культурные объекты", – считают в ведомстве.

Пятое место – Южная Корея

В 2024 году 40 тысяч посетителей из Южной Кореи приехали в Казахстан.

"Туристский поток из этой страны демонстрирует стабильный рост. Основными факторами являются наличие прямых авиарейсов, упрощенный визовый режим, а также растущий интерес к природе Казахстана, национальной кухне и культурному наследию", – отметили в Минтуризма.

Между тем в Национальном банке подсчитали средние расходы одного иностранного туриста из дальнего зарубежья во время визита в Казахстан. И пришли к выводу, что в 2024 году иностранные туристы потратили в нашей стране более 2,6 млрд долларов. И здесь в списке, помимо вышеуказанных стран, еще оказались граждане США, потратившие 47 млн долларов.