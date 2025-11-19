Таиланд ужесточил визовые правила для иностранцев

С ноября 2025 года в визовом и иммиграционном законодательстве Таиланда произошли изменения, сообщает Zakon.kz.

Иностранные туристы теперь могут продлевать свои визы только дважды: первое продление длится 30 дней, а второе – всего 7 дней. Это ограничивает общий срок пребывания для посетителей из 93 стран со 120 до 97 дней. Для тех, у кого изначально были 30-дневные визы, максимальный срок пребывания теперь ограничен 67 днями, пишет eurasiabusinessnews.

Практика "виза-ранов" (выезда и повторного въезда в Таиланд в течение нескольких дней для восстановления визы или срока пребывания) была строго ограничена. Выезды и повторные въезды в тот же день запрещены, а лица, пытающиеся совершить "виза-ран" более двух раз, рискуют получить отказ во въезде.

Чиновники усилили проверку иностранцев, которые неоднократно въезжают в Таиланд по безвизовому режиму без уважительных причин, выявляя тех, кто потенциально вовлечен в нелегальную работу, киберпреступность, торговлю людьми и другую незаконную деятельность.

Иностранцам, имеющим историю депортации или связанным с мошенническими сетями, особенно вблизи приграничных районов, может быть запрещен повторный въезд.

Меры направлены на предотвращение неправомерного использования туристических виз для длительного пребывания и незаконной деятельности.

Если вы посещаете Таиланд в рамках обычного отпуска, у вас есть обратный билет в течение 60 дней и ваша история поездок чистая, вы можете наслаждаться поездкой без стресса. Новые правила направлены главным образом на сокращение количества "визовых пробежек", обеспечение соблюдения правил долгосрочного пребывания и использования виз лицами, планирующими пребывание более 60 дней.

С начала 2025 года власти Таиланда уже отказали во въезде примерно 2900 лицам, уличенным в злоупотреблении визовыми льготами.

Ранее власти Таиланда ужесточили правила по продаже и употреблению алкоголя.