Германия сделала отказ в выдаче виз безапелляционным

С 1 июля 2025 года Германия отменила возможность апелляции на отказ в выдаче виз по всему миру, сообщает Zakon.kz.

Об этом предупредило Министерство иностранных дел страны.



Как сообщили в ведомстве, спрос на визы постоянно растет.

"В 2024 году Федеральное министерство иностранных дел обработало больше виз, чем за несколько лет: около 2 миллионов. Тенденция к росту сохраняется, особенно в отношении национальных виз для постоянного проживания в Германии. В 2024 году было обработано в общей сложности около 485 000 национальных виз – на 7% больше, чем в 2023 году, и на 26% больше, чем до пандемии в 2019 году", – рассказали в МИД Германии.

Там объяснили, что некоторые визовые отделы не в состоянии удовлетворить этот постоянно растущий спрос и это приводит к более длительному времени ожидания приема заявлений на визу.

Чтобы освободить дополнительные мощности для обработки виз, с июня 2023 года МИД в пилотном режиме приостановил процедуру подачи возражения на отказ в визе в некоторых дипломатических миссиях за рубежом.

"Оценка пилотной фазы показала, что отмена процедуры ремонстрации создает кадровый потенциал, который может быть специально использован для дополнительной обработки заявлений на визу, что позволяет принимать большее количество заявлений на визу. В связи с этим Федеральное министерство иностранных дел приняло решение об отмене процедуры апелляции против отказов в выдаче виз по всему миру с 1 июля 2025 года", – заявили в министерстве.

Там считают, что это укоротит время обработки заявлений на получение визы.

"Адекватная правовая защита будет по-прежнему гарантирована, поскольку отмена процедуры апелляции не сократит срок правовой защиты, предусмотренный законом. Кроме того, все заявители, конечно, будут иметь возможность подать новое заявление на получение визы в любое время в случае отказа", – заверили в МИД Германии.

Ранее посольства США по всему миру получили распоряжение приостановить назначение новых собеседований для получения студенческих и обменных виз.