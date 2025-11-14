#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
524.32
609.05
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
524.32
609.05
6.52
Туризм

Египет может вдвое увеличить стоимость въездных виз

отдых в Египте, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2025 18:56 Фото: pixabay
Парламент Египта предварительно одобрил поправки к законопроекту, предусматривающему значительное повышение стоимости въездных виз в страну, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Egypt Today, документ касается новых сборов за услуги, которые МИД Египта оказывает внутри страны и за ее пределами.

Одобренная статья устанавливает дополнительный сбор до 20 долларов за каждую въездную или транзитную визу, выданную в пунктах пересечения границы или в зарубежных консульских учреждениях. В случае окончательного принятия закона стоимость визы для въезда в Египет может вырасти с нынешних 25 долларов до примерно 45 долларов.

Последний раз цены на визы пересматривались в 2014 году, когда стоимость однократного разрешения выросла с 15 до 25 долларов. В 2017 году увеличилась цена многократной визы – с 35 до 60 долларов; также доступна пятилетняя мультивиза за 700 долларов.

Федерация туристических палат Египта призвала власти остановить продвижение законопроекта, обратившись к премьер-министру Мустафе Мадбули и министру туризма Шерифу Фатхи.

Издание отмечает, что целью предлагаемой поправки является "поддержка развития и модернизации зданий и земель, выделенных для дипломатических представительств, посольств и консульств Египта за рубежом, без возложения дополнительного финансового бремени на государство".

Ранее археологи обнаружили в Египте в долине Гиза нечто, чего ранее никто не видел, – загадочную подземную аномалию.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
Черногория вновь отменила визы для казахстанцев
13:00, 05 апреля 2023
Черногория вновь отменила визы для казахстанцев
Стоимость шенгенской визы вырастет
15:36, 21 мая 2024
Стоимость шенгенской визы вырастет
Стоимость шенгенских виз для казахстанцев может вырасти в 2024 году
17:28, 07 февраля 2024
Стоимость шенгенских виз для казахстанцев может вырасти в 2024 году
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: