Египет может вдвое увеличить стоимость въездных виз

Парламент Египта предварительно одобрил поправки к законопроекту, предусматривающему значительное повышение стоимости въездных виз в страну, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Egypt Today, документ касается новых сборов за услуги, которые МИД Египта оказывает внутри страны и за ее пределами.

Одобренная статья устанавливает дополнительный сбор до 20 долларов за каждую въездную или транзитную визу, выданную в пунктах пересечения границы или в зарубежных консульских учреждениях. В случае окончательного принятия закона стоимость визы для въезда в Египет может вырасти с нынешних 25 долларов до примерно 45 долларов.

Последний раз цены на визы пересматривались в 2014 году, когда стоимость однократного разрешения выросла с 15 до 25 долларов. В 2017 году увеличилась цена многократной визы – с 35 до 60 долларов; также доступна пятилетняя мультивиза за 700 долларов.

Федерация туристических палат Египта призвала власти остановить продвижение законопроекта, обратившись к премьер-министру Мустафе Мадбули и министру туризма Шерифу Фатхи.

Издание отмечает, что целью предлагаемой поправки является "поддержка развития и модернизации зданий и земель, выделенных для дипломатических представительств, посольств и консульств Египта за рубежом, без возложения дополнительного финансового бремени на государство".

Ранее археологи обнаружили в Египте в долине Гиза нечто, чего ранее никто не видел, – загадочную подземную аномалию.