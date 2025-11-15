Соревнования по уборке квартиры прошли в США
Фото: Х/TheNorskaPaul
На днях в Лас-Вегасе прошли "Олимпийские игры" по уборке квартиры, сообщает Zakon.kz.
Как пишет New York Post, в соревнованиях участвуют сотрудники лучших отелей Лас-Вегаса. И они проводятся в городе уже 35 лет.
‘Dystopian’ Las Vegas Housekeeping Olympics gets seething social media reaction https://t.co/FRUqpbKZaK pic.twitter.com/0m4eaiBkcD— New York Post (@nypost) November 13, 2025
Среди дисциплин:
- гонка с пылесосом;
- застилание постели на скорость;
- эстафета со шваброй и метание буферной прокладки, которую нужно поймать на вантуз от унитаза.
Yes, the Housekeeping Olympics is a real thing, and it’s happening today in Las Vegas.— Breaking911 (@Breaking911) November 11, 2025
pic.twitter.com/BplkVKdCuB
