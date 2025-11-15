#АЭС в Казахстане
Туризм

Соревнования по уборке квартиры прошли в США

Соревнования отелей Лас-Вегаса, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2025 07:25 Фото: Х/TheNorskaPaul
На днях в Лас-Вегасе прошли "Олимпийские игры" по уборке квартиры, сообщает Zakon.kz.

Как пишет New York Post, в соревнованиях участвуют сотрудники лучших отелей Лас-Вегаса. И они проводятся в городе уже 35 лет.

Среди дисциплин:

  • гонка с пылесосом;
  • застилание постели на скорость;
  • эстафета со шваброй и метание буферной прокладки, которую нужно поймать на вантуз от унитаза.

Американским дипломатам рекомендовали отказывать в выдаче виз туристам, страдающим ожирением.

Фото Алия Абди
Алия Абди
