Скандал с акимом и тюльпанами: чем закончилось дело

В суде в Актюбинской области поставили точку в деле о сорванных в поле тюльпанах, сообщает Zakon.kz.

В межрайонном суде по делам несовершеннолетних рассмотрели административное правонарушение в отношении акима сельского округа имени Кудайбергена Жубанова Ляззат Бердыбаевой по факту срыва ее детьми тюльпанов, признанных как исчезающие и занесенных в Красную книгу.

"Согласно протоколу об административном правонарушении, в обеденное время 21.04.2025 года гражданка Б. вместе со своей семьей отдыхала на природе недалеко от автомобильной дороги в направлении Қандыағаш – Жұрын. В это время ее несовершеннолетние дети сорвали 10-15 тюльпанов и подарили их матери. Таким образом, Б. не проконтролировала действия своих детей и не предупредила их о запрете на сбор указанных растений", – сказано в сообщении пресс-службы Актюбинского областного суда от 12 июня 2025 года.

Для объективного рассмотрения дела суд назначил ботанико-научную экспертизу для определения вида и сорта тюльпанов, а также организовал выездное судебное заседание с осмотром места совершения административного правонарушения.

В итоге суд прекратил производство по делу из-за отсутствия состава административного правонарушения в действиях Бердыбаевой.

"В связи с тем, что в момент совершения административного правонарушения не было установлено место совершения, своевременно не были собраны сведения, не установлен размер нанесенного ущерба. Таким образом, не собраны документы, необходимые для правильного разрешения дела, подтверждающие факт совершения административного правонарушения", – пояснили в суде.

Также в адрес Департамента полиции Актюбинской области вынесено частное постановление для принятия мер по выявлению нарушения законности, а также установления причин допущенного нарушения.

Глава сельского округа им. Кудайбергена Жубанова Ляззат Бердыбаева оказалась в центре скандала в апреле 2025 года после селфи с букетом тюльпанов в руках. Фотографию с цветами чиновница разместила в соцсетях и попала под суд – ей грозил многомиллионный штраф. В похожей ситуации была и жительница Туркестанской области. Прогуливаясь по степи, усыпанной тюльпанами Грейга, она собрала из них букет и попала на видео.

Какое наказание может последовать и какие виды цветов считаются особо охраняемыми и ценными, можно прочитать здесь.