Общество

Российским газом могут обеспечить Северо-Казахстанскую область

Газ, газификация, газораспределительная станция, газовая инфраструктура, газопровод, подача газа , фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 20:15 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов на брифинге в СЦК 4 декабря 2025 рассказал о планах по газификации региона, передает корреспондент Zakon.

Вопрос подняли журналисты. Они поинтересовались, какие проекты или варианты газификации рассматриваются акиматом СКО.

"Вопрос очень актуальный для нашего региона. Тем более у меня есть с чем сравнить: по Костанайской области. Для жителя большая разница отапливать свой дом природным газом, дровами или углем – я сам сельский житель, и элементарно, когда в частном порядке фитиль открываешь и есть тепло, это улучшает условия для частного сектора, для простого жителя. Это также улучшает экономику в целом региона с учетом больших инвестиционных проектов – по себестоимости и других вещах", – ответил Гауез Нурмухамбетов.

По его словам, есть разные варианты газификации области. В том числе после Кокшетау по газопроводу "Сарыарка".

"Эта генеральная схема газификации Министерства энергетики. Курирует этот вопрос в правительстве первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, на контроле находится у главы государства", – заверил он.

Второй вариант – поставка российского газа.

Аким сообщил, что между российским "Газпромом" и казахстанским QazaqGaz уже имеется официально подтвержденная договоренность. По его словам, "Газпром" будет строить магистральный газопровод по своей территории до границы, одновременно обеспечивая газоснабжение российских населенных пунктов. Проект планируется реализовать в ближайшее время.

После этого, подчеркнул Гауез Нурмухамбетов, ответственность перейдет на казахстанскую сторону. Вопрос финансирования может быть решен либо за счет областного бюджета, что потребует значительных средств, либо при поддержке правительства, на которую регион рассчитывает.

Он также напомнил, что российский газ с 1956 года бесперебойно обеспечивает Костанайскую область, и за это время не возникало никаких проблем.

Ранее аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов высказался о законсервированных рудниках в регионе.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
