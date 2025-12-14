#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
522.38
612.6
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
522.38
612.6
6.54
Туризм

Раскрыты главные ошибки туристов, из-за которых они теряют время и деньги в аэропорту

Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, переезд, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2025 18:12 Фото: freepik
Опытная путешественница из России Елена Лисейкина рассказала о самых распространенных ошибках, которые туристы совершают в аэропорту, сообщает Zakon.kz.

Своими наблюдениями она поделилась в блоге "Путешествия с фотокамерой" на платформе "Дзен".

По словам Лисейкиной, одной из частых проблем становится невнимание к габаритам багажа. Пассажиры обычно проверяют только вес чемодана, забывая о его размерах. В результате при регистрации багаж может не поместиться в калибратор. При этом, как отметила блогер, на маркетплейсах размеры чемоданов часто указывают без учета колес, тогда как авиакомпании ориентируются на итоговые габариты.

Еще одна распространенная ошибка – игнорирование правил о суммарном весе ручной клади и личных вещей. У ряда европейских и азиатских лоукостеров общий лимит распространяется сразу на обе сумки. Многие пассажиры не взвешивают ручную кладь заранее и в итоге вынуждены доплачивать или перекладывать вещи прямо в очереди.

Также путешественница обратила внимание на неподходящую одежду для досмотра. Металлические украшения, обувь с массивной подошвой и куртки с большим количеством карманов и фурнитуры замедляют прохождение контроля безопасности. Она посоветовала выбирать простую одежду и обувь, которую легко снять и надеть.

Еще одной ошибкой Лисейкина назвала размещение техники в сумках, которые сложно быстро открыть. По ее словам, удобнее класть электронные устройства в отдельный отсек или компактную сумку, чтобы без задержек достать их на досмотре.

В заключение блогер рекомендовала заранее вынимать мелочь из карманов, уточнять правила перевозки пауэрбанков и литиевых батарей, проверять информацию о стойках регистрации и изучать списки запрещенных к провозу предметов, которые могут отличаться в разных странах.

Ранее Министерство туризма и спорта Казахстана представило подборку из восьми лучших туристических направлений Алматинской области, рекомендованных для зимнего отдыха.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Шесть мифов об изменах, которые опровергла наука – психолог
04:59, 09 февраля 2025
Шесть мифов об изменах, которые опровергла наука – психолог
Нутрициолог объяснила, почему нельзя пить кофе утром натощак
01:16, 01 июня 2023
Нутрициолог объяснила, почему нельзя пить кофе утром натощак
Три микроэлемента, которые теряет организм во время диеты
06:55, 31 мая 2023
Три микроэлемента, которые теряет организм во время диеты
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: