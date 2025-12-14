Раскрыты главные ошибки туристов, из-за которых они теряют время и деньги в аэропорту

Опытная путешественница из России Елена Лисейкина рассказала о самых распространенных ошибках, которые туристы совершают в аэропорту, сообщает Zakon.kz.

Своими наблюдениями она поделилась в блоге "Путешествия с фотокамерой" на платформе "Дзен".

По словам Лисейкиной, одной из частых проблем становится невнимание к габаритам багажа. Пассажиры обычно проверяют только вес чемодана, забывая о его размерах. В результате при регистрации багаж может не поместиться в калибратор. При этом, как отметила блогер, на маркетплейсах размеры чемоданов часто указывают без учета колес, тогда как авиакомпании ориентируются на итоговые габариты.

Еще одна распространенная ошибка – игнорирование правил о суммарном весе ручной клади и личных вещей. У ряда европейских и азиатских лоукостеров общий лимит распространяется сразу на обе сумки. Многие пассажиры не взвешивают ручную кладь заранее и в итоге вынуждены доплачивать или перекладывать вещи прямо в очереди.

Также путешественница обратила внимание на неподходящую одежду для досмотра. Металлические украшения, обувь с массивной подошвой и куртки с большим количеством карманов и фурнитуры замедляют прохождение контроля безопасности. Она посоветовала выбирать простую одежду и обувь, которую легко снять и надеть.

Еще одной ошибкой Лисейкина назвала размещение техники в сумках, которые сложно быстро открыть. По ее словам, удобнее класть электронные устройства в отдельный отсек или компактную сумку, чтобы без задержек достать их на досмотре.

В заключение блогер рекомендовала заранее вынимать мелочь из карманов, уточнять правила перевозки пауэрбанков и литиевых батарей, проверять информацию о стойках регистрации и изучать списки запрещенных к провозу предметов, которые могут отличаться в разных странах.

