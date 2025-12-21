#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
517.66
606.49
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
517.66
606.49
6.44
Туризм

Редкие тюлени прячутся от туристов в Греции

Туризм в Греции, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 03:57 Фото: pixabay
В Греции редкие тюлени-монахи уходят в пещеры из-за роста нерегулируемого туризма, сообщает Zakon.kz.

Их глобальная популяция составляет менее одной тыс. особей, пишет The Guardian. В Греции обитает около 500 тюленей-монахов, поэтому страна делает всё возможное для их сохранения.

"Помимо охоты им угрожает запутывание в рыболовных сетях, истощение кормовой базы, загрязнение среды обитания, а также туристы", – говорится в публикации.

Оказалось, путешественники на лодках часто нарушают границы охраняемых зон и заплывают в них, что приводит к гибели потомства. Раньше тюлени часто отдыхали на пляжах, но из-за большого числа туристов переселились в пещеры.

Для решения этой проблемы летом в месте обитания тюленей установили запретную зону и запустили просветительскую кампанию. В октябре премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис завил о создании двух новых охраняемых районов.

Тем не менее, как отмечают экологи, в этой местности нет патрулей, чтобы следить за соблюдением ограничений.

"Агентству по охране окружающей среды и изменению климата нужно больше лодок, больше людей, больше полномочий", – указывают они.

В начале декабря на берегу Каспийского моря в Дагестане обнаружили 484 туши мертвых тюленей, выброшенные на берег.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
В горах Алматы спасли туриста из Греции
10:11, 09 июня 2023
В горах Алматы спасли туриста из Греции
Туристам ограничили доступ к главной достопримечательности Греции
16:36, 05 сентября 2023
Туристам ограничили доступ к главной достопримечательности Греции
Тюленей и редких рыб выловят для научных целей в Казахстане
08:44, 24 июня 2024
Тюленей и редких рыб выловят для научных целей в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: