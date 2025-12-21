Редкие тюлени прячутся от туристов в Греции

В Греции редкие тюлени-монахи уходят в пещеры из-за роста нерегулируемого туризма, сообщает Zakon.kz.

Их глобальная популяция составляет менее одной тыс. особей, пишет The Guardian. В Греции обитает около 500 тюленей-монахов, поэтому страна делает всё возможное для их сохранения.

"Помимо охоты им угрожает запутывание в рыболовных сетях, истощение кормовой базы, загрязнение среды обитания, а также туристы", – говорится в публикации.

Оказалось, путешественники на лодках часто нарушают границы охраняемых зон и заплывают в них, что приводит к гибели потомства. Раньше тюлени часто отдыхали на пляжах, но из-за большого числа туристов переселились в пещеры.

Для решения этой проблемы летом в месте обитания тюленей установили запретную зону и запустили просветительскую кампанию. В октябре премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис завил о создании двух новых охраняемых районов.

Тем не менее, как отмечают экологи, в этой местности нет патрулей, чтобы следить за соблюдением ограничений.

"Агентству по охране окружающей среды и изменению климата нужно больше лодок, больше людей, больше полномочий", – указывают они.

В начале декабря на берегу Каспийского моря в Дагестане обнаружили 484 туши мертвых тюленей, выброшенные на берег.