В Саудовской Аравии открылся алкомаркет для богатых иностранцев

Алкогольный магазин для состоятельных иностранцев открылся в Эр-Рияде, сообщает Zakon.kz.

У магазина нет вывески и строжайшие меры безопасности, передает ABC News. Решение было принято без официального объявления, и новость фактически передавалась среди живущих и работающих в Эр-Рияде иностранцев из уст в уста. Но теперь, по словам очевидцев, у магазина в дипломатическом квартале Эр-Рияда выстраиваются длинные очереди.

Для дипломатов он открылся еще в январе 2024 года, а теперь туда впускают и других иностранцев-немусульман, имеющих вид на жительство "премиум-класса", который выдают ценным специалистам, инвесторам и крупным предпринимателям. Каждого посетителя проверяют на трезвость. Использование мобильных телефонов и фотоаппаратов запрещено, у покупателей проверяют даже часы и очки.

Цены, по словам побывавших в лавке, весьма высоки, а выбор пока что ограничен. При этом дипломаты по своему статусу освобождены от уплаты пошлин, а вот обладателям ВНЖ приходится платить всю сумму.

Ввоз алкоголя в Саудовскую Аравию был запрещен в 1952 году после трагедии, случившейся годом ранее. Тогда принц Мишари, 19-летний сын основателя Саудовской Аравии, короля Абдул-Азиза аль Сауда, напился на вечеринке в доме британского консула в Джидде, вытащил оружие и застрелил хозяина дома.

"Ослабление запрета связывают с реформами фактического лидера Королевства, наследного принца Мухаммеда бен Салмана, который поставил цель привлекать больше иностранных туристов и бизнесменов, чтобы снизить зависимость страны от добычи нефти", – говорится в публикации.

В рамках этих реформ ранее были открыты кинозалы, разрешено проведение музыкальных фестивалей, а женщинам позволили водить машину.

