Анталья установила новый рекорд по числу туристов

За год Анталья приняла более 17 миллионов туристов. Это число стало рекордным, заявили аналитики. Большинство отдыхающих прилетает из России и двух стран Европы. Подробнее – на Zakon.kz.

За 2025 год Анталья приняла более 17 миллионов туристов, установив новый рекорд, передает "РИА Новости".

Больше всего иностранцев прибыло из России, отметил министр туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

"Мы закончили 2025 год с рекордом. Анталья приняла за 12 месяцев 17 миллионов 122 тысячи 548 гостей. По сравнению с предыдущим годом, рост составил 1,17%", – рассказал министр.

По его словам, в тройке лидеров по числу гостей – Российская Федерация, Германия и Великобритания.

В ноябре 2025-го список иностранцев, отдыхающих в Турции, возглавили туристы из России. По итогам 11 месяцев россияне с небольшим отрывом опередили граждан ФРГ. Такова статистика Министерства культуры и туризма Турецкой Республики. По официальным данным, за ноябрь Турцию посетило свыше 287 тысяч граждан России, а за 11 месяцев их число превысило 6,5 миллиона.

