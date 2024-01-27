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Максима Галкина не пустили в Индонезию, где у него должен был пройти концерт

Максим Галкин Фото: Instagram/maxgalkinru
Максим Галкин рассказал, что его не пустили в Индонезию. 27 января у артиста был запланирован концерт на Бали, сообщает Zakon.kz.

Причиной артист назвал письмо от правительства России с просьбой не пускать его на территорию государства.

"Причина была названа почти сразу и несколько раз повторена разными сотрудниками пограничной службы — письмо от правительства РФ с просьбой не пускать меня на Бали. Письмо мне было показано, но, конечно же, в копии мне вежливо отказали", — написал Галкин в своем Instagram.

По его словам, за два дня до поездки ему оформили рабочую визу, все документы для выступления были в порядке. Он не связывает отказ с какими-либо претензиями со стороны властей Индонезии.

В октябре 2023 года у Галкина отменились два концерта в Казахстане. 

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