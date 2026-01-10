Власти планируют пятикратный рост турпотока в горы Алматы

Пропускную способность горных территорий в Алматы планируется увеличить в пять раз – до 30 тысяч туристов в сутки, сообщает Zakon.kz.

Об этом 10 января сообщили в управлении туризма города.

Речь идет о развитии Алматинского горного кластера, в рамках которого предполагается создание современной управляемой инфраструктуры. По замыслу властей, это позволит равномерно распределять туристические потоки, снизить нагрузку на экосистему и повысить уровень безопасности на горных маршрутах.

Как отметила руководитель управления туризма Алматы Галия Токсеитова, близость горных территорий к мегаполису является одним из ключевых конкурентных преимуществ города.

"Алматы – один из немногих мегаполисов мира, где горные территории находятся всего в 20-30 минутах от центра. Это создает условия для формирования ведущей горной дестинации и развития туризма на принципах устойчивости и бережного отношения к природе", – подчеркнула Токсеитова.

В управлении туризма напомнили, что туристическая отрасль формирует до 10 процентов мирового ВВП, а каждый доллар инвестиций в инфраструктуру способен принести до 15 долларов совокупного экономического эффекта. Средние расходы одного горнолыжного туриста оцениваются примерно в 350 долларов в день.

При этом рост турпотока уже оказывает существенную нагрузку на природные территории. С 2018 года посещаемость Иле-Алатауского национального парка увеличилась в 4,5 раза, а курорт Шымбулак нарастил поток посетителей в 2,5 раза – до 1,5 миллиона человек в год.

Проект предполагает формирование всесезонного туристического продукта. Зимой акцент будет сделан на горнолыжном отдыхе, летом – на хайкинге, экотропах и веломаршрутах. Власти подчеркивают, что значительная часть территорий сохранит свободный доступ, а все решения будут приниматься с учетом экологических требований и общественных обсуждений.

