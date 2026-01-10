#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
509.94
593.88
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
509.94
593.88
6.43
Туризм

Власти планируют пятикратный рост турпотока в горы Алматы

горы, Алматы, туристы, акимат, Шымбулак , фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2026 19:05 Фото: акимат Алматы
Пропускную способность горных территорий в Алматы планируется увеличить в пять раз – до 30 тысяч туристов в сутки, сообщает Zakon.kz.

Об этом 10 января сообщили в управлении туризма города.

Речь идет о развитии Алматинского горного кластера, в рамках которого предполагается создание современной управляемой инфраструктуры. По замыслу властей, это позволит равномерно распределять туристические потоки, снизить нагрузку на экосистему и повысить уровень безопасности на горных маршрутах.

Как отметила руководитель управления туризма Алматы Галия Токсеитова, близость горных территорий к мегаполису является одним из ключевых конкурентных преимуществ города.

"Алматы – один из немногих мегаполисов мира, где горные территории находятся всего в 20-30 минутах от центра. Это создает условия для формирования ведущей горной дестинации и развития туризма на принципах устойчивости и бережного отношения к природе", – подчеркнула Токсеитова.

В управлении туризма напомнили, что туристическая отрасль формирует до 10 процентов мирового ВВП, а каждый доллар инвестиций в инфраструктуру способен принести до 15 долларов совокупного экономического эффекта. Средние расходы одного горнолыжного туриста оцениваются примерно в 350 долларов в день.

При этом рост турпотока уже оказывает существенную нагрузку на природные территории. С 2018 года посещаемость Иле-Алатауского национального парка увеличилась в 4,5 раза, а курорт Шымбулак нарастил поток посетителей в 2,5 раза – до 1,5 миллиона человек в год.

Проект предполагает формирование всесезонного туристического продукта. Зимой акцент будет сделан на горнолыжном отдыхе, летом – на хайкинге, экотропах и веломаршрутах. Власти подчеркивают, что значительная часть территорий сохранит свободный доступ, а все решения будут приниматься с учетом экологических требований и общественных обсуждений.

А ранее не имеющее аналогов в СНГ универсальное спасательное подразделение появилось на Шымбулаке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Заметили в хижине: пять дней спасатели искали туриста в горах Алматы
16:48, 17 января 2025
Заметили в хижине: пять дней спасатели искали туриста в горах Алматы
Спасенный в горах Алматы турист: Меня подвел 2ГИС
19:21, 07 ноября 2023
Спасенный в горах Алматы турист: Меня подвел 2ГИС
Шесть туристов заблудились в горах Алматы за два дня
23:51, 29 мая 2023
Шесть туристов заблудились в горах Алматы за два дня
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: