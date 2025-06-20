В Миннауки сообщили хорошие новости для абитуриентов, которые хотят учиться в США

Вице-президент по международным программам Университета Аризоны (США) доктор Дженни Ли пригласила казахстанских абитуриентов принять участие в совместных образовательных программах двойного диплома, сообщает Zakon.kz.

По информации Миннауки и высшего образования Казахстана, программы реализуются в партнерстве с Северо-Казахстанским университетом имени М. Козыбаева (СКУ).

"Будучи университетом мирового уровня с более чем 135-летней историей академических достижений, мы стремимся расширять глобальный доступ к качественному и престижному образованию. Наше партнерство с университетом Козыбаева – яркое подтверждение нашей приверженности этой цели", – заявила Ли.

В рамках сотрудничества реализуются программы по направлениям Biotechnology, Educational Psychology и Information Systems in Management. В 2026 году перечень программ будет дополнен направлениями Business и Medicine.

Обучение ведется на английском языке. В рамках программы студенты проходят один семестр в Университете Аризоны. Доступ к обучению предоставляется как на грантовой, так и на платной основе. По завершении четырехлетнего курса выпускники получают два диплома – казахстанский и американский.

Ранее стало известно, что в вузах МВД обновили образовательные программы.

