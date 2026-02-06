Фанатам "Кайрата" сообщили хорошую новость

Футбольный клуб "Кайрат" 6 февраля объявил о старте продажи абонементов на сезон 2026, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в клубе, приобрести абонемент можно через мобильное приложение Qairat SuperApp. Для покупки необходимо установить последнюю версию приложения.

Абонемент дает право посещения всех домашних матчей "Кайрата" в рамках Премьер-лиги и Кубка Казахстана. При этом он не распространяется на еврокубковые и товарищеские встречи. Вместе с тем владельцы абонементов получают право первоочередной покупки билетов на еврокубковые матчи с сохранением своего места на стадионе.

Отмечается, что абонемент является электронным. Для входа на Центральный стадион болельщикам достаточно открыть приложение, зайти в личный кабинет и предъявить индивидуальный QR-код.

