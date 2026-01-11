#Казахстан в сравнении
Туризм

В Испании закрыли ресторан, где готовили голубей вместо уток

Ресторан китайской кухни, фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2026 08:30 Фото: pixabay
В Мадриде закрыли китайский ресторан "Джин Гу", где уток подменяли уличными голубями, сообщает Zakon.kz.

Подмену птиц выяснила полиция, пишет The Sun. Также при проверке полицейские выявили нарушения санитарных норм, которые угрожали здоровью посетителей. В ресторане нашли емкости с неизвестным мясом и большие чашки с ощипанными уличными голубями.

"Вся продукция весом 300 кг хранилась без соблюдения необходимых условий", – говорится в публикации.

Кроме того, в зонах приготовления еды ползали тараканы, а на полу были разбросаны ловушки для крыс. Также полиция нашла в заведении мясо животных, которые относятся к категории охраняемых.

Против владельца заведения возбудили уголовное дело по статьям о нарушении общественного порядка и правил безопасности пищевых продуктов.

На днях в Германии 50 овец забежали в местный супермаркет и парализовали его работу.

Фото Алия Абди
Алия Абди
