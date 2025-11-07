#Народный юрист
Культура и шоу-бизнес

Буланова закрыла свой ресторан

Ресторан Татьяны Булановой закрыли, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2025 08:48 Фото: Telegram/Татьяна Буланова
Певица Татьяна Буланова закрыла ресторан в Санкт-Петербурге, сообщает Zakon.kz.

Ресторан Булановой "Гастрономика по-новому" открылся на улице Марата в 2023 году. Его певице перед свадьбой подарил будущий муж Валерий Руднев. Стоимость заведения составляла 50 млн рублей.

О закрытии певица объявила 6 ноября в своих социальных сетях.

"Многие из вас помнят, что я принимала участие в ресторанном проекте "Гастрономика по-новому". Но у всего есть свое начало и есть конец. Вчера проект закрылся. Спасибо тем, кто был с нами все это время", – уточнила артистка.

По данным очевидцев, сейчас заведение открылось под другим названием. Пока его сотрудники работают по старому меню. На его втором этаже идет ремонт. Там обновляют интерьер.

А у ее коллеги по сцене, Ларисы Долиной, обнаружили элитную недвижимость в Латвии.

Фото Алия Абди
Алия Абди
