Буланова закрыла свой ресторан
Фото: Telegram/Татьяна Буланова
Певица Татьяна Буланова закрыла ресторан в Санкт-Петербурге, сообщает Zakon.kz.
Ресторан Булановой "Гастрономика по-новому" открылся на улице Марата в 2023 году. Его певице перед свадьбой подарил будущий муж Валерий Руднев. Стоимость заведения составляла 50 млн рублей.
О закрытии певица объявила 6 ноября в своих социальных сетях.
"Многие из вас помнят, что я принимала участие в ресторанном проекте "Гастрономика по-новому". Но у всего есть свое начало и есть конец. Вчера проект закрылся. Спасибо тем, кто был с нами все это время", – уточнила артистка.
По данным очевидцев, сейчас заведение открылось под другим названием. Пока его сотрудники работают по старому меню. На его втором этаже идет ремонт. Там обновляют интерьер.
А у ее коллеги по сцене, Ларисы Долиной, обнаружили элитную недвижимость в Латвии.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript