Буланова закрыла свой ресторан

Певица Татьяна Буланова закрыла ресторан в Санкт-Петербурге, сообщает Zakon.kz.

Ресторан Булановой "Гастрономика по-новому" открылся на улице Марата в 2023 году. Его певице перед свадьбой подарил будущий муж Валерий Руднев. Стоимость заведения составляла 50 млн рублей.

О закрытии певица объявила 6 ноября в своих социальных сетях.

"Многие из вас помнят, что я принимала участие в ресторанном проекте "Гастрономика по-новому". Но у всего есть свое начало и есть конец. Вчера проект закрылся. Спасибо тем, кто был с нами все это время", – уточнила артистка.

По данным очевидцев, сейчас заведение открылось под другим названием. Пока его сотрудники работают по старому меню. На его втором этаже идет ремонт. Там обновляют интерьер.

