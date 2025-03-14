Роналду и Надаль закрыли совместный ресторан

В Мадриде закрылся ресторан, в который инвестировали португальский футболист Криштиану Роналду и завершивший карьеру теннисист Рафаэль Надаль, сообщает Zakon.kz.

Три года назад для посетителей распахнул свои двери мадридский ресторан Toto, открытый общими инвестиционными вложениями спортсменов, пишет Goal. Заведение прославилось авторской пастой Vera Carbonara de Totó. Однако даже популярное блюдо не смогло удержать их предпринимательскую инициативу от краха.

Комментариев, объясняющих причины случившегося, не последовало.

В январе 2023 года Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию и стал нападающим "Аль-Насра". Несмотря на то, что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей Джорджиной Родригес. Действующий контракт футболиста с командой рассчитан до конца сезона 2024/25.

Фото: Instagram/toto.restaurants

39-летний Надаль объявил о завершении карьеры после выступления в Кубке Дэвиса. За годы в профессиональном теннисе он был первой ракеткой мира, выиграл 92 турнира АТР в одиночном разряде, из которых 22 титула на турнирах "Большого шлема". За свою карьеру Надаль выиграл 1080 матчей, став одним из самых титулованных теннисистов в истории.

На днях Роналду обозвал уродом своего фаната.