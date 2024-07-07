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Алматы на 164 месте самых дорогих городов мира

Алматы, вид на город Алматы, достопримечательности города, лето, флаги Казахстана, Кок-Тобе, Центральный Государственный музей РК, статуя Золотого человека, горы, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2024 06:30 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Город Алматы занял 164 место в списке самых дорогих городов мира, сообщает Zakon.kz.

Аналитическое агентство Numbeo обновило рейтинг самых дорогих городов мира. В топ-3 вошли Женева, Цюрих и Нью-Йорк. Всего в списке 218 городов со всех частей мира.

В топ-20 оказались 12 городов США. Туда же вошли Лондон с 13 результатом и Сингапур на 18 месте.

Алматы и Астану аналитики признали самыми дорогими городами Центральной Азии, расположив их на 164 и 176 места соответственно. Однако всего из этого региона в рейтинг включили лишь четыре города, в том числе Бишкек и Ташкент. Они идут следом.

Российские города заняли места после 100-го. При этом жизнь в Стамбуле оказалась чуть дороже, чем в Москве – 136 и 137 строчки. Замыкают список несколько городов Украины. С ними соседствуют несколько городов Индии и Пакистана.

А в Казнете 5 июля распространилось видео, на котором видно, как большой поток воды топит здание нового терминала аэропорта Алматы.

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