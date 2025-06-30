#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
520.39
609.58
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
520.39
609.58
6.63
Мир

Двойник Ким Чен Ына передал ему послание: Убейте себя и сделайте меня лидером

двойник Ким Чен Ына Говард Икс, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 10:17 Фото: Instagram/kimjongunlookalike
Говард Икс – человек, парадирующий лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, – рассказал, что бы он заявил ему, сообщает Zakon.kz.

Говард Ли (Говард Икс) – австралийский музыкальный продюсер, политический сатирик и медийная личность, родившийся в Гонконге. Он стал изображать Ким Чен Ына с 2013 года. 1 апреля Говард оделся как Ким Чен Ын, выложил фото в Facebook, и через какое-то время израильская сеть ресторанов быстрого питания Burger Ranch наняла его для телевизионной рекламы.

Популярность Говарда взлетела, в какой-то момент его даже депортировали из Вьетнама за организацию фальшивого саммита с двойником Дональда Трампа Расселом Уайтом в 2019 году, пишет Мetro.

"Сатира – мощное оружие против любой диктатуры. Они боятся пары парней, которые выглядят как настоящие", – рассказывал Икс журналистам.

45-летний юморист любит свою работу и говорит, что если бы он когда-нибудь встретился с Ким Чен Ыном, у него была бы заранее заготовленная просьба к нему:

"Я бы сказал: "Идите, убейте себя и сделайте меня лидером, и я освобожу вашу страну".

По словам Говарда, ему пришлось оставить жизнь в Гонконге.

"Мне не хватает настоящих димсамов, но у меня есть привилегия быть гражданином Австралии, поэтому я решил, что раз уж у меня есть эта привилегия, мне нужно ею воспользоваться, чтобы высказаться", – поделился он.

В конце июня 2025 года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын с дочерью официально открыл новый пляжный курорт в прибрежной туристической зоне Вонсан-Кальма. Он намерен быстро построить как можно больше крупных туристических зон.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Forbes составил рейтинг самых богатых женщин мира
Мир
08:49, Сегодня
Forbes составил рейтинг самых богатых женщин мира
Министр образования Эстонии не смогла умножить 8 на 4
Мир
07:06, Сегодня
Министр образования Эстонии не смогла умножить 8 на 4
Акции спортивного бренда подскочили впервые за 38 лет
Мир
05:00, Сегодня
Акции спортивного бренда подскочили впервые за 38 лет
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: