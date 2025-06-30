Двойник Ким Чен Ына передал ему послание: Убейте себя и сделайте меня лидером

Говард Икс – человек, парадирующий лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, – рассказал, что бы он заявил ему, сообщает Zakon.kz.

Говард Ли (Говард Икс) – австралийский музыкальный продюсер, политический сатирик и медийная личность, родившийся в Гонконге. Он стал изображать Ким Чен Ына с 2013 года. 1 апреля Говард оделся как Ким Чен Ын, выложил фото в Facebook, и через какое-то время израильская сеть ресторанов быстрого питания Burger Ranch наняла его для телевизионной рекламы.

Популярность Говарда взлетела, в какой-то момент его даже депортировали из Вьетнама за организацию фальшивого саммита с двойником Дональда Трампа Расселом Уайтом в 2019 году, пишет Мetro.

"Сатира – мощное оружие против любой диктатуры. Они боятся пары парней, которые выглядят как настоящие", – рассказывал Икс журналистам.

45-летний юморист любит свою работу и говорит, что если бы он когда-нибудь встретился с Ким Чен Ыном, у него была бы заранее заготовленная просьба к нему:

"Я бы сказал: "Идите, убейте себя и сделайте меня лидером, и я освобожу вашу страну".

По словам Говарда, ему пришлось оставить жизнь в Гонконге.

"Мне не хватает настоящих димсамов, но у меня есть привилегия быть гражданином Австралии, поэтому я решил, что раз уж у меня есть эта привилегия, мне нужно ею воспользоваться, чтобы высказаться", – поделился он.

В конце июня 2025 года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын с дочерью официально открыл новый пляжный курорт в прибрежной туристической зоне Вонсан-Кальма. Он намерен быстро построить как можно больше крупных туристических зон.