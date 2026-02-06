Казахстанский имам побывал на молитвенном завтраке с участием Дональда Трампа

5 февраля 2026 года в Вашингтоне прошел Национальный молитвенный завтрак с участием президента США Дональда Трампа. В нем принял участие известный казахстанский имам, теолог и просветитель Нурлан кажы Асанов, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Instagram 47-летнего имама.

"Я прибыл в столицу Соединенных Штатов Америки – Вашингтон – для участия в традиционном 74-м завтраке. В этом году завтрак с участием президента США Дональда Трампа стал особым масштабным мероприятием, собравшим около 2 тыс. мировых деятелей", – написал Нурлан кажы Асанов, опубликовав соответствующее фото.

По словам просветителя, если казахстанская молодежь будет стремиться к знаниям и науке, к цивилизации и культуре, твердо придерживаясь наших традиций, основанных на духовных ценностях, то перед ними обязательно откроются многие двери мира.

Отметим, что Национальный молитвенный завтрак проводится ежегодно в Вашингтоне в первый четверг февраля. Традиция существует с 1953 года. В нем принимает участие президент США, а также религиозные лидеры со всего мира, политики, общественные деятели, дипломаты, бизнес-лидеры.

22 января 2026 года Акорда озвучила содержание краткой беседы Касым-Жомарта Токаева с Дональдом Трампом в Давосе.